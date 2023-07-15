Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz: Son sözü milletimiz söylemiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulundu. Milletin azim ve kararlılığının vatanı bir kez daha kurtardığını belirten Yerlikaya şöyle konuştu: "Milletimizin azim ve kararlılığı vatanı bir kez daha kurtarmış son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer inancın eseridir. Bu zafer ölümü öldürenlerin eseridir. 15 Temmuz'da ihanetin de direnişin de merkez üssü başkentimizdi. Burası Gazi Meclisimiz 11 kez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez, Ankara Emniyeti 6 kez F16 ve helikopterlerce defalarca bombalandı. Ankara genelinde 56 kardeşimiz vatan için hakka yürüdü. İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak. Şehadete erenlerin isimlerini yüreğimizde de tek tek analım.

'Kardeşliğimiz dimdik ayaktadır'

Onlar önünüzde siper ardınızda dağ gibi duran arkadaşlarınızdılar. İyi kötü günde teselli bulduğunuz dostlarınızdı onlar. Biliyorum kolay değil. Biliyorum yaramız hala çok derin, hala çok taze. Mahsun olmayınız, başınızı dik tutunuz, dilimizde hep aynı dua: Vatan sağolsun. 15 Temmuz'da bir kez daha anladık ki, Çanakkale ruhu yaşamaktadır. Kardeşliğimiz dipdiri ayaktadır. Bu ruhu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'nin geleceği de bu ruhtur. Hepimizin istikbali bu ruha aittir.

'FETÖ'cü vatansız hainleri unutmayacağız'

Bu destanı yazanları, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarını sonsuza dek yaşatacağız. FETÖ'cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırsa saklansınlar izlerini daima süreceğiz. Devletimiz hamdolsun daima teyakkuzdadır. 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'cü hainlerle amansız şekilde mücadele ediyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmayacak. Biz bu topraklara onların sayesinde vatan diyoruz. Allah birliğimizi daim eylesin. Vatanımızı milletimizi her türlü beladan korusun. O en karanlık 15 Temmuz'un en karanlık gecesinde milletimizi meydanlara davet eden Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."







