Bakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinin denetimine ilişkin açıklama: 81 ilde üç hafta sürecek denetimler bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılacak, gerekli görüldüğünde numune alınarak, uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.