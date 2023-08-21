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Bakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinin denetimine ilişkin açıklama: 81 ilde üç hafta sürecek denetimler bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, söz konusu denetimlere 7 bin 628 personelin katılacağını belirtti.

21:47 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."




#Denetim
#Gıda Denetimi
#Toplu Tüketim
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