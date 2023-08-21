Bakan Yumaklı talimat verdi: Toplu tüketim yerlerinde denetimler sıklaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve vatandaşlara güvenilir gıda sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde gıda kaynaklı salgın ya da vakalarla karşılaşmamak için hız kesmeden çalıştıklarının altını çizen Yumaklı, kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla toplu olarak beslenme yapılan tüketim yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık verdiklerini vurguladı.