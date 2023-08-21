Bakan Yumaklı talimat verdi: Toplu tüketim yerlerinde denetimler sıklaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğüne, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin yazı gönderildi. Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin bakanlıkça kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta, şu ifadelere yer verildi:
Bakan Yumaklı: Olumsuz durumları 'Alo 174 Gıda Hattı'mıza bildirebilirler
'2023'te 8 bin 769 adet ceza uygulandı'
Yumaklı, bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bu resmi kontroller kapsamında 18 bin 413 adet idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 8 bin 769 adet idari para cezası uygulanmış, cumhuriyet savcılığına 122 adet suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.
'Gerekli yaptırımlar uygulanacak'
Bakan Yumaklı, "Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından aralıksız sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarının belirterek, "Vatandaşlarımızdan karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı’mıza bildirmelerini rica ediyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Unutmayalım ki en iyi denetleyici, tüketicidir" dedi.