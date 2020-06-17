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Gündem Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Sosyal Koruma Kalkanıyla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık
POLİTİKA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başlıkları;

(3.faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor.

(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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