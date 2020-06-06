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Gündem Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
MERSİN

Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin 27 yaşındaki Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Hamza Tatlı, yaptığının doğru bir davranış olmadığını kabul etti.
Hamza Tatlı, yaptığının doğru bir davranış olmadığını kabul etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

27 yaşındaki Hamza Tatlı

Yaptığım doğru değil

Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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