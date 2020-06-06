Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım

Hamza Tatlı, yaptığının doğru bir davranış olmadığını kabul etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

27 yaşındaki Hamza Tatlı

Yaptığım doğru değil

Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

GÜNDEM Tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor

GÜNDEM 2 bin yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor

GÜNDEM Prof.Dr. Çetin: Kene vakalarının artışını koronavirüs etkiledi