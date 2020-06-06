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Gündem 2 bin yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor
BURSA

2 bin yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesinde bulunan 2 bin yılık anıt mezar odası çiftçiler tarafından depo olarak kullanılıyor.

Haber Merkezi İHA
Mezar odası şimdi ardiye olarak kullanılıyor.
Mezar odası şimdi ardiye olarak kullanılıyor.

Kirazlıyayla Mahallesinde bir tarlanın ortasında bulunan içinde Roma dönemine ait kitabeler ve kabartmalar bulunan mezar odası geçtiğimiz yıllarda İznik Müze Müdürlüğü tarafından tescillendi. Mezar odası şimdi ardiye olarak kullanılıyor.

Köye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şok oldular. Mezar odasının içinde çiftçilere ait ilaçlama tankeri, sulama boruları bulunuyor. Mezar odasının içinde ısınmak için ateş yakıldığı, hatta delinerek boru takıldığı görüldü.

Fotoğraf: İHA

Roma ve Bizans dönemi tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, “Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Burası 2 bin yıllık bir mezar odasıdır. Bu mezar odası tescilli olmasına rağmen kimse burada tedbir almıyor. Zaten burada sürekli genişleyen maden sahası var” dedi.

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