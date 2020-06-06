Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Normalleşme sürecinde ilk sınav böyle yapıldı
İSTANBUL

Normalleşme sürecinde ilk sınav böyle yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar, normalleşme süreci ile yeniden başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk sınav ise 'SRC belge sınavı' oldu.

Haber Merkezi DHA
'SRC belge sınavı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı.
'SRC belge sınavı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar da normalleşme süreci ile yeniden yapılmaya başladı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana ilk olarak SRC sınavı yapıldı.

İstanbul'da 3 ilçede yapılan sınavın bir merkezi de Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yük ve yolcu taşıyan şoförlerin girdiği 'SRC belge sınavı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı.

DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar, normalleşme süreci ile yeniden başladı.
  • İlk olarak güvenlik şeridinde sosyal mesafeye uyarak sıraya geçen adaylar okul girişinde bulunan el dezenfektanını da kullanarak tek tek sınav salonlarına alındı. Sınav salonlarında maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının ardından her sınıfta 10 kişi olacak şekilde sınav yapıldı. Sınıflarda da bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ederek adaylar sıralara yerleştirildi.

DHA
Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk sınav ise 'SRC belge sınavı' oldu.

20 KİŞİLİK SINIFLARA 10 KİŞİ ALINDI

Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, normalleşme sürecindeki ilk sınav için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Daha önceden 20 kişinin alındığı sınıflara 10 kişiyi aldıklarını ifade eden Yılmaz şöyle konuştu;

"Yaklaşık 3 ay önce bırakmış olduğumuz sınavlarımızı bugün SRC sınavı ile başlatmış olduk. Bakanlığın ve bilim kurulunun bizlere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda bir takım tedbirler almamız gerekiyordu. Bu kapsamda öncelikle emniyet şeridi oluşturduk, adayların sosyal mesafeyi koruması konusunda bir buçuk metre kuralına dikkat ettik. Tüm adaylarımıza ve tüm görevlilerimize maske dağıtımını sağladık. Maske dağıtımından sonra adaylarımızı tek tek sınav salonlarına aldık. Daha önce sınavları 20 kişilik gruplar halinde alıyorduk ama bakanlık ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda salonlarımızda 10 kişilik gruplar halinde sınavlara aldık. Salonlarımızda bir buçuk metrelik sosyal mesafeye özellikle dikkat ettik"
Sınava giren vatandaşlardan Aydın Geldi de tedbirlerin yeterli olduğunu ifade ederek, "Sınav güzel geçti. Tedbirler gayet iyiydi herhangi bir problem gözükmüyor. Sırayla girdik, dezenfektan kullandık. İçeride maske ve kalemler vardı, gayet iyi ilgilendiler" dedi.

Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
GÜNDEM
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri bugün açık
GÜNDEM
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri bugün açık
Abone Ol Google News
Adalarda ulaşım skandalı

Adalar'da ulaşım skandalı

Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşımaya başladılar.
13 günlük tarihi rekor

13 günlük tarihi rekor

Tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı.
En büyükdarbe terördür

En büyük
darbe terördür

Bakan Soylu'dan muhalefetin iddialarına sert cevap.
Faturalar<br>normalleşiyor

Faturalar
normalleşiyor

​Borcu olanlar 1 Temmuz sonrasına dikkat!
Trabzon'a demir attı

Trabzon'a demir attı

Yerli sondaj gemisi Karadeniz için hazırlık yapıyor.
45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Yasağa rağmen nişan yapanlara 86 bin lira ceza.

İlk adım<br>mahkum takası

İlk adım
mahkum takası

Taliban ile müzakerelerin yolu açılıyor.
Kimliği ortaya çıktı

Kimliği ortaya çıktı

Gizlice evleri gözetleyen kişi gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Bakan Koca uyarmıştı

Bakan Koca uyarmıştı

Gerçek dışı iddiaların yer aldığı makaleler geri çekildi.
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor

​İstanbul'daki finalde sahaya dalan YouTuber için istenen ceza belli oldu.
Korona dinlemedi

Korona dinlemedi

Pandemi sürecinde ​hem satış hem de fiyat arttı.
Elden vazgeçmediler

Elden vazgeçmediler

​Hayvan pazarında yapılan onca uyarı boşa gitti.
Tuzağa düşmedik

Tuzağa düşmedik

​Kamu harcamalarında sevindiren gelişme..
Yasak geliyor

Yasak geliyor

Teklifin yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.