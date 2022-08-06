Bakanlık: Belgeleri ibraz edilen otomobil yüklü TIR'lar bekletilmiyor Ticaret Bakanlığı'nca yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddiasına ilişkin, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

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