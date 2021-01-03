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Bakanlık "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabı muzır yayın ilan etti

Bakanlığı bir kitabı daha muzır yayın ilan etti: 18 yaşın altındakilere satılamayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabı muzır yayın ilan etti. Karar sonrası "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı" isimli kitap, içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı' isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi. Kurul, kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kitap çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikayesinden etkilenen Yılmaz'ın rüyasında arkadaşı Dilek'le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılıyor. Söz konusu kitapta cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir; ayrıca çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir."

4 bin 957 bilirkişi raporu hazırlandı

Kitapta yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildiği belirtilerek bu kararla kitabın "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabileceği vurgulandı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca bugüne kadar gazete-dergi gibi 12 bin 790 yayın ve 26 kitabın değerlendirildiği, 19 kitabın küçükler için zararlı olduğunun kararlaştırıldığı bildirilerek müstehcenlik suçuyla ilgili 4 bin 957 adli bilirkişi raporunun hazırlanıp adli makamlara gönderildiği duyuruldu.

Zararlı içerikler Bakanlığa bildirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili değerlendirmesinde, çocukları her türlü ihmal ve istismardan koruyup, onların sağlıklı gelişimlerini temin etmek üzere çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeleri için Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Platformu'nu oluşturduk. Vatandaşlarımız, çocukları için zararlı gördükleri yayınları Bakanlığın web sayfasında yer alan (https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm) e-posta, WhatsApp ( 90 530 918 11 17) ve BİP uygulaması seçenekleri üzerinden bildirebilirler."

Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
GÜNDEM
Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

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