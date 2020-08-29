Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Skandal ifadelerin yer aldığı Gül ve Düşün ve Yolsuz Dere kitapları için muzır neşriyat ilanı
ANKARA

Bakanlık kararını verdi: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte

Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen içerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitaplarına yönelik 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Alınan karar doğrultusunda her iki kitap da açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek. İçerisinde yer alan müstehcen ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' kitabının yazarı Musa Dinç tutuklanmıştı.

Haber Merkezi DHA
Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.
Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

  • Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Çocukları masal yoluyla istismar ediyor
GÜNDEM
Çocukları masal yoluyla istismar ediyor

İçerisinde müstehcen ifadelerin yer aldığı Gül ve Düşün isimli çocuk kitabı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE GÖSTERİLEMEYECEK

Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak.

  • Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.

Ahlaksız ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı Musa Dinç tutuklandı.

Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler
GÜNDEM
Ahlaksız çocuk kitabı için harekete geçtiler

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER NEDENİYLE TUTUKLANDI

Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.

YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
OYNAT 00:00
YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki çocuk istismarı içeren videoların bizzat çocuklar tarafından izlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu içeriklere sahip hesaplara erişim engeli getirmişti. Fakat çocuk gelişimine aykırı olan yeni bir gelişme yaşandı. Aynı özelliklere sahip yüzlerce videonun hâlâ erişime açık olduğu ortaya çıktı. Erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl oluyor da bu videolar hala izlenebiliyor? Devlet denetiminden nasıl kurtuluyorlar? Aileler çocuklarını bu tehlikelerden nasıl korumalı? Gelin birlikte inceleyelim.


Abone Ol Google News
Gösterilipsatılamayacak

Gösterilip
satılamayacak

​Skandal ifadelerin yer aldığı iki kitap için karar çıktı.
Terör örgütübağlantısı çıktı

Terör örgütü
bağlantısı çıktı

Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme..
Sokakortasında öldürdü

Sokak
ortasında öldürdü

​Cezaevinden firar eden koca dehşet saçtı.
Vur emri verildi!

Vur emri verildi!

Komutanlar olası bir tacize anında karşılık verecek.
Ankara<br>alarm veriyor

Ankara
alarm veriyor

​İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın.
Üçüzler tıp kazandı

Üçüzler tıp kazandı

​Ailelerine büyük bir gurur yaşattılar.
Teröriste<br>ağıt yaktılar

Teröriste
ağıt yaktılar

CHP'liler Ebru Timtik'in ölümünde devleti suçladı.
Atina'ya göz kırptı

Atina'ya göz kırptı

​Merkel'den krizi tırmandıracak açıklama.
Ürdün'de Bin<br>Zayed krizi

Ürdün'de Bin
Zayed krizi

​Kral Abdullah'ı arayarak tehdit etti.
Goldman Sachs<br>Malezya'yı soymuş

Goldman Sachs
Malezya'yı soymuş

​Tam 7 milyar dolar kaçırmış.
Camilerden çalmışlar

Camilerden çalmışlar

​Bin 147 tarihi eser ele geçirildi.
Aşı için<br>gönüllü yağıyor

Aşı için
gönüllü yağıyor

​18-80 yaş grubu 80 kişi üzerinde denenecek.
Bakan Karaismailoğlu sahada

Bakan Karaismailoğlu sahada

"Bir iki güne bunların eserlerini unutacağız."
Hakkında soruşturma açıldı

Hakkında soruşturma açıldı

​Libya İçişleri Bakanı 'tedbir amaçlı' görevden alındı.
İkincisi daha ağır

İkincisi daha ağır

Uzmanlar dünyada bilinen ilk örnek olduğunu söyledi.
Çobanlıktan tıp fakültesine <br>uzanan başarı öyküsü

Çobanlıktan tıp fakültesine
uzanan başarı öyküsü

Derslerine koyunların arasında çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.