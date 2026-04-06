Bakanlıktan suç duyurusu: Gülben Ergen ifadeye çağrıldı

Sanatçı Gülben Ergen hakkında, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Ergen’in 6 Nisan’da ifadeye çağrıldığı, bu çerçevede savcılığa giderek ifade verdiği öğrenildi.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini belirtti.

Bakırköy cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade veren Ergen, Bakanlığın suç duyurusuna konu isnatların doğru olmadığını belirterek, suçlamaların yargılanmasını gerektirmediğini savunarak :” Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle son derece üzgünüm. Suç duyurusuna konu atılı eylemler yargılanmamı gerektirmemektedir. Bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ederim” dedi.

İfadesinde, kamuoyuna yansıyan olay üzerine Fatmanur Çelik’in kendisine yaptığı çağrı sonrasında 2026 yılı ramazan ayında Çekmeköy’de bulunan evine giderek anne ve kızını ziyaret ettiğini anlatan Ergen, çocuğun sağlık durumunun kötü olduğunu gözlemlediğini belirterek:” Fatma Nur'un evinin bulunduğu Çekmeköy'e gidip kendisi ve kızını ziyaret ettim. Kızının sağlıksa l anlamda ne kadar kötü durumda olduğuna şahit oldum. Yaptığımız görüşmede Fatma Nur'un en büyük korkusunun kendisine tecavüz eden ve kızına da istismarda bulunan çocuğunun babasına çocuğun teslim edilmesi kaygısıydı. Bu konuda kendisine destek verdim.” İfadelerini kullandı.

Ergen, görüşmede annenin en büyük kaygısının, çocuğun kendisinden alınarak boşandığı eşine verilmesi olduğunu ifade ederek, bu konuda destek verdiğini kaydetti. Çocuğun tedavisi için Koç Üniversitesi Hastanesine yatış sürecine yardımcı olduğunu, çocuğun burada 9-10 gün yatarak tedavi gördüğünü söylerek: “Fatma Nur ile sonrasında da telefon ile görüşmelere devam ettik. Çocuğun tedavisi için Koç Üniversitesine yatışını ben sağladım. Çünkü çocuk su içmiyordu, yemek yemiyor , konuşmuyordu. Evdeki halinden sonra tedavi amacıyla KOÇ Üniversitesine yatışının sağlanması amacı ile hastaneden biri ile görüştüm. Daha sonra Fatma Nur'a telefon ettim ve KOÇ Üniversitesi hastanesine gidip gidemeyeceğini sordum. Gidebileceğini söyledi ve aynı gün ilgili hastaneye gidip çocuğun yatışını sağladı..” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğünün çocukla ilgilenmediğine yönelik kendisine herhangi bir şikâyet iletilmediğini belirten Ergen, yaşanan süreçle ilgili Bakanlık yetkililerini de bilgilendirdiğini ifade etti.

Ergen, basın ve sosyal medya üzerinden kendisine yapılan çağrıya kayıtsız kalamadığını belirterek, “İmkanlarım dahilinde kendisine yardımcı oldum. Bu nedenle Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle son derece üzgünüm” dedi.

Suçlamaların yargılanmasını gerektirmediğini savunan Ergen, hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Ergen'in avukatları da müvekkillerinin paylaşımlarının herhangi bir kurum ya da kuruluşu hedef gösterme amacı taşımadığını ve kamu barışını bozmaya yönelik içerik barındırmadığını belirterek, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu.








