Gündem Bakıcısı tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğrayan yaşlı kadının ablası konuştu Beni de döverler diye korkuyorum
İSTANBUL

Bakıcısı tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğrayan yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası, “Allah onları bildiği gibi yapsın. Beni de döverler diye korkuyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: İHA / Özbekistan uyruklu bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
Fotoğraf: İHA / Özbekistan uyruklu bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Kadıköy Göztepe’de Özbekistan uyruklu kadın bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu

Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmış

Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası, “Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. ‘Kızım şunu getir, kızım bunu getir’ der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah’a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek” dedi.

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Beni de döverler diye korkuyorum”

Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, “Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum. Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler. Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı” diye konuştu.

Adana'da üvey anne şiddeti
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Adana'da üvey anne şiddeti
  • Bağrışlarını duyuyorduk
  • Şiddete uğrayan mağdur kadının komşusu ise, “Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son bir haftadır bayağı yoğunlaştı” dedi.

Ankara'da İstiklal Gazisinin 95 yaşındaki eşine bakıcı şiddeti kamerada
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Ankara'da, İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin 95 yaşındaki eşi Hediye Canefe'ye, bakıcısı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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