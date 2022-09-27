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İSTANBUL

Bakırköy’de hastane önünde korku dolu anlar: Bir ölü iki yaralı var

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Bakırköy’de hastane önünde korku dolu anlar: Bir ölü iki yaralı var
Olayın ardından özel harekât polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde saat 01.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi.

Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hastane önünde korku dolu anlar

Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü

Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

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