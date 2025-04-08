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Bakırköy'de motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladıktan sonra polisten kaçtı

Bakırköy'de motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladıktan sonra polisten kaçtı

12:118/04/2025, Salı
DHA
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Avrasya Tüneli girişine kadar devam eden kovalamaca şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu
Avrasya Tüneli girişine kadar devam eden kovalamaca şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu

Bakırköy'de iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerine ateş açarak kaçan motosikletli 2 saldırgan Avrasya Tüneli girişinde kaza yaptı. Ağır yaralı olarak yakalanan saldırganların tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ederken iş yerini kurşunladıkları ve ardından polisten kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle Türki Evi'nin önüne gelen 2 şüpheliden biri silahla peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından fark edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanırken motosikletin arka kısmında oturan şüpheli polis ekiplerine ateş açtı. Avrasya Tüneli girişine kadar devam eden kovalamaca şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu. Kazanın ardından ağır yaralanan şüpheliler M.F.Y. ve S.Z. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların Türkü Evi'nin önüne gelerek iş yerine peş peşe ateş ettiği anlar ve olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları takip etmesi iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.




#bakırköy
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