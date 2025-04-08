Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
'Sahte doktor' ameliyat ettiği 7 kişinin ölümü sonrası gözaltına alındı

'Sahte doktor' ameliyat ettiği 7 kişinin ölümü sonrası gözaltına alındı

10:538/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
"Sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirten polis, bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.
"Sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirten polis, bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde "sahte doktor", ocak-şubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden 7'sinin ölümünün ardından gözaltına alındı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Damoh bölgesi yerel yetkililerince yapılan açıklamada bu "doktorun", ocak-şubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Eyalet polisi, 7 kişinin ölümünün ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Narendra John Camm adıyla bilinen "doktorun" gerekli evraklarını teslim etmemesi nedeniyle şüpheli olduğuna ilişkin şikayette bulunulduğunu aktardı.

"Sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirten polis, bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.

Polis, Yadav'ın "tıp diplomasında ve evraklarda sahtecilik yapmak, bu evrakları başkalarına zarar verme veya kandırma amacıyla kullanmakla suçlandığını" ifade etti.

Öte yandan, Chhattisgarh eyaletinde eski meclis üyesi Rajendra Prasad Shukla'nın oğlu Pradeep Shukla, babasının da 2006'da Yadav tarafından ameliyat edildiğini, daha sonra hayatını kaybettiğini ileri sürdü.


#Hindistan
#Madya Pradesh
#Damoh

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT Ghibli Studio fotoğraf filtresi nasıl yapılır? Anime filtresi ücretli mi, ücretsiz mi?