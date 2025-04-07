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Avustralya 400 bin dolar maaşla doktor arıyor: Ev ve araba da verilecek

Avustralya 400 bin dolar maaşla doktor arıyor: Ev ve araba da verilecek

13:097/04/2025, Pazartesi
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Kuzeydoğu Queensland eyaletinde yer alan kasaba, başkent Brisbane’e 17 saat, en yakın büyük şehir Townsville’e ise 7 saat uzaklıkta.
Kuzeydoğu Queensland eyaletinde yer alan kasaba, başkent Brisbane’e 17 saat, en yakın büyük şehir Townsville’e ise 7 saat uzaklıkta.

Avustralya’nın ücra Julia Creek kasabası, doktoruna veda etmeye hazırlanıyor. Yerine geçecek isme 680 bin Avustralya doları maaş, ücretsiz konut ve araç sunuluyor. Başvurular bu hafta sona eriyor.

Avustralya'nın 500 kişilik ücra kasabası Julia Creek'te tüm kasabaya tek bir doktor bakıyor. Ancak bu tek sağlık çalışanı da yakın zamanda kasabadan ayrılacak. Bunun üzerine kasaba yöneticileri, doktorunun yakında ayrılmasıyla birlikte yerine geçecek bir hekim arıyor. Associated Press'de yer alan habere göre, yeni doktor için sunulan maaş 680 bin Avustralya doları (yaklaşık 428 bin Amerikan doları). Üstelik kasabaya yerleşmeye karar veren doktora ev ve araç da ücretsiz olarak verilecek. Avustralya’nın ücra Julia Creek kasabası, doktoruna veda etmeye hazırlanıyor. Yerine geçecek isme 680 bin Avustralya doları maaş, ücretsiz konut ve araç sunuluyor. Başvurular bu hafta sona eriyor.



#avustralya
#doktor
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