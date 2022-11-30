Sahte doktorun foyasını erkek arkadaşı ortaya çıkardı

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz (20), çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Soruşturmada tutuklu zanlının ifadesi kapsamında bir şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.





CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtmişti. Cep telefonu incelemesinin kısa sürede tamamlanıp iddianame sürecine geçileceği öğrenildi.

"ANNESİ KORKMUŞTU, ÜRKMÜŞTÜ"

Çerkezköy ilçesindeki soruşturmada tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, zanlının gözaltı sürecini anlattı: "Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar.

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"EVDE DOKTOR ÖNLÜKLERİ VARDI"

Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."

Öte yandan Özkiraz'ın, kullandığı doktor önlüğünü Çerkezköy Devlet Hastanesi yakınındaki medikal malzemeler satan iş yerinden aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAMAMIŞ

Özkiraz, savcılıkta verdiği ifadesinde, lisede öğrenciyken ailesinin tıp fakültesinde okumasını istediğini, liseden 2021 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini ama başarısız olduğunu anlatmıştı.

ÜZERİNDE OYNAYIP SAHTE BELGE ÇIKARTMIŞ

Ailesinin güvenini sarsmamak için Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynamalar yaparak sahte bir belge çıkardığını anlatan Özkiraz, ifadesine şöyle devam etmişti:

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"CERRAHPAŞA TIPTAN ÖĞRENCİLERLE KALMAYA BAŞLADIM"

"Daha sonra İstanbul'a gittim, kız öğrenci yurduna yerleştim. Burada kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Daha sonra burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle kalmaya başladım.

"ÇAPA TIP'IN BAHÇESİNE GİTTİM, ÖĞRENCİLERLE TANIŞTIM"

Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim, öğrencilerle tanıştım. Hiçbir şekilde derse girmedim.

"BASTIRDIĞIM KİMLİK KARTLARIYLA OKULA GİRİYORDUM"

Okula girebilmek için İstanbul'da bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartın üzerine 'Ayşem Özkiraz' yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Okula gittiğim zamanlarda İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiçbir yerde göstermedim."

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"DOKTOR KOLTUĞUNA OTURDUĞUM OLMUŞTUR"

Annesi hastalandığı için Kasım 2021'de Çerkezköy Devlet Hastanesine gittiklerini, burada görevli hekime kendisini doktor olarak tanıttığını, annesini muayene ettirdikten sonra hastaneye gitmeye devam ettiğini, buradaki görevlilere acilde vakit geçirmek istediğini anlatan Özkiraz, "Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur.

"STETESKOBU MEDİKALCİLERDEN ALDIM"

Boynuma steteskop da taktığım olmuştur. Bu steteskobu medikalcilerden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında hiçbir şekilde hasta muayene etmedim ancak muayeneleri izledim." ifadelerini kullanmıştı.

Eğitim döneminin bitmesinin ardından Haziran 2022'de Çerkezköy'e geldiğini, devlet hastanesinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek doktor M.K ile tanıştığını aktaran Özkiraz, ifadesini şöyle sürdürmüştü:

"TUS BELGESİ ÜZERİNDE OYNADIM ONU GÖSTERDİM"

"Kendimi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olan doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavından 81 puan aldığımı söyleyip, daha önce sosyal medya üzerinden gördüğüm TUS belgesi üzerinde telefonla oynayarak hazırladığım belgeyi gösterdim. Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi.

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"AMELİYATLARA İZLEYİCİ OLARAK KATILDIM"

Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım."

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Özkiraz ifadesinde, bu süreçte kimseyi mağdur etmediğini savunarak pişman olduğunu belirtmişti.

Yaşanan bir diğer gelişme ise olayın çıkış anından itibaren merak edilen 'olayın nasıl oraya çıktığı...

FOYASINI ERKEK ARKADAŞI ORTAYA ÇIKARDI

Posta'da yer alan habere göre, sahte doktorun astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi sürerken, sosyal medya üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.

Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorduğu, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ya mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

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Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T’nin, “Doktor bey seninle görüşmek istiyor” demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

FOTOĞRAF 22 Son dakika haberi… Türkiyenin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor Özkirazın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATVye açıklamalarda bulundu. Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapaya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİLSahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında Tek yalanı doktor olması değil diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu. Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde Öte yandan sahte doktor Ayşe Özkirazın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. SAHTE DOKTOR KENDİSİNE ÇELENK YOLLAMIŞ20 Ekimdeki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköydeki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, Çapanın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor yazılı çelenk oldu. Sahte doktorun kendine Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi. ASİSTAN ÇOCUK CERRAHIYIM5 Eylülde Beyaz Konakta yapacakları nişanı da sözde Ankaradaki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkirazın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköyde görüştüğü V.C.ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkirazı Çerkezköyde değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşeyi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşenin astsubay sevgilisi olan T.K.ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi. Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.nin, Doktor bey seninle görüşmek istiyor demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkirazın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Ayşe Özkirazın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini atv habere gözyaşlarıyla anlatan annesi, Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapada yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde doktor arkadaşımızın annesi diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum dedi. İKİ KİMLİK GETİRDİAnne açıklamalarına şöyle devam etti:Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbulda bir yıl kaldı, geri geldi. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları… BiP'te paylaş

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