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Bayram tatilinde acı bilanço açıklandı: Dokuz günde 74 can kaybı

Bayram tatilinde acı bilanço açıklandı: Dokuz günde 74 can kaybı

11:238/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın satır başları şu şekilde;

"Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.
6 bin 268 trafik kazası meydana geldi."

"593 Bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı"

"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."

Ayrıntılar geliyor...


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Bayram Tatili

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