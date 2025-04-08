Bayram tatilinde acı bilanço açıklandı: Dokuz günde 74 can kaybı

Bakan Yerlikaya'nın satır başları şu şekilde;

6 bin 268 trafik kazası meydana geldi."

6 bin 268 trafik kazası meydana geldi."

"Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.

"Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.

"593 Bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı"

"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."