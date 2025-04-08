Bayram tatilinde acı bilanço açıklandı: Dokuz günde 74 can kaybı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın satır başları şu şekilde;
"Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.
6 bin 268 trafik kazası meydana geldi."
"593 Bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı"
"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."
Ayrıntılar geliyor...
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