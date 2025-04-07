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Virajı alamayan kamyon dereye uçtu

Virajı alamayan kamyon dereye uçtu

16:347/04/2025, Pazartesi
IHA
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Sürücüler itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrasında araçlardan çıkarıldı.
Sürücüler itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrasında araçlardan çıkarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajı alamayan kamyon, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada 2 sürücü de sıkıştıkları araçlardan itfaiye yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa Orhangazi istikametinden Gölyaka yönüne giden Mehmet Ç. (66) idaresindeki kamyon, virajı alamayınca karşı yönden gelen Ali Y. (45) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yolun kenarındaki dere yatağına, hafif ticari araç ise yol kenarına savruldu. Kazada her iki sürücü de araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrasında araçlardan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.



#bursa
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#gölyazı

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