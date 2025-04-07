İstanbul'da aynı noktada ikinci kaza: Hafif ticari araç TIR'ın altına girdi, bir ölü

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, iki gün önce yine Pendik'te bulunan Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.