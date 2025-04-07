İstanbul'da aynı noktada ikinci kaza: Hafif ticari araç TIR'ın altına girdi, bir ölü

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Aynı bölgede iki kaza
Öte yandan, iki gün önce yine Pendik'te bulunan Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.