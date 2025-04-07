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İzmir'de can pazarı: Minibüsün devrildiği kazada ölü ve yaralılar var

İzmir'de can pazarı: Minibüsün devrildiği kazada ölü ve yaralılar var

00:197/04/2025, Pazartesi
AA
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Minibüste bulunanların Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.
Minibüste bulunanların Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklenirken çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kuzey Ege Otoyolu'nda ilerleyen H.Ş. (56) idaresindeki 65 EB 971 plakalı minibüs, Menemen istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklendi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, minibüsteki Ömer Özer'in (41) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.



#Aliağa
#İzmir
#Kaza

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