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Tarih veren İzmir Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Tedbirli olun

Tarih veren İzmir Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Tedbirli olun

18:526/04/2025, Pazar
AA
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Yağış uyarısı yapılan İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
Yağış uyarısı yapılan İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle İzmir Valiliği de vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada yarından itibaren şehrin Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olunmaları istendi.

İzmir Valiliği
, yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada,
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü
verilerine göre kentin, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altı derece altına inecek

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere il genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğinin tahmin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havanın, ilimizde 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanIığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."



#İzmir
#İzmir Valiliği
#soğuk hava
#Yağış

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