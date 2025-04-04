Bu gece saatlerinde, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün çevrelerinde beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.