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Tarih veren İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Tarih veren İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

20:435/04/2025, السبت
Yeni Şafak
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Yeni hafatada İstanbul dahil olmak Marmar'nın doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.
Yeni hafatada İstanbul dahil olmak Marmar'nın doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Türkiye baharı beklerken tekrar kış aylarını yaşamaya başlıyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki haftada yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alması beklenirken İstanbul Valiliği de megakentlileri uyardı. Valilikten yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin dokuz derece altına düşeceğinin tahmin edildiği belirtilerek özellikle olası kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

İstanbul Valiliği
, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin, pazartesi günü itibarıyla yeni bir soğuk ve
yağışlı hava
dalgasının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklar dokuz derece düşecek

Açıklamaya göre, halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Trakya bölgesinden (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) başlayarak hafta boyunca kademeli şekilde düşeceği, bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, 8 Nisan Salı günü ise bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

Valilik, özellikle olası kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının yakından takip edilmesini önerdi.




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