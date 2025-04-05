Tarih veren İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Ülkemizin 07 Nisan 2025 #Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.



Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, #Pazartesi günü… pic.twitter.com/WslJyHS45G