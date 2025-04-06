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İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş hareketliliği

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş hareketliliği

17:476/04/2025, Pazar
AA
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İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü
İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden güneydeki memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu son gününde de sürüyor.


29 Mart-1 Nisan'da 303 bin 569 aracın geçiş yaptığı Osmangazi Köprüsü'nde dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tercih edilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.


Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde de zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. 12 bölümün açık tutulduğu Hersek Gişeleri'nden sorunsuz geçiş yapılması sağlanıyor.


Bu arada köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.



#bayram trafiği
#İstanbul İzmir Otoyolu
#Osmangazi Köprüsü
#Yalova

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