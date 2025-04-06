İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği

Bayramda 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların, kente dönüşü sürüyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için önlemlerini arttırdı.