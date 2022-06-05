Gündem Baklavada fıstık yerine kullanılan ıspanak ve bezelyeyi ayırt etmek zor
ANTALYA

'Baklavada fıstık yerine kullanılan ıspanak ve bezelyeyi ayırt etmek zor'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünler yeşil rengi nedeniyle ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Baklavada fıstık yerine kullanılan ıspanak ve bezelyeyi ayırt etmek zor
Arşiv.

Son günlerde 'Ispanaktan Antep Fıstığı' yapımının anlatıldığı video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda ıspanağı farklı işlemlerden geçirildikten sonra antep fıstığı görünümüne getirilip, baklavanın içerine konulduğu görülüyor. Videoyu çeken kişi bu tarifi bir baklava ustasından aldığını belirtiyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler kullanıldığını ve bunu ayırt etmenin çok zor olduğunu söyledi. Taklit ve tağşiş olaylarının videolarla meşrulaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Manavoğlu, "Geçen günlerde sosyal medyada çıkan videoda bir kişi ıspanaktan sanki fıstıkmış gibi bir görüntü elde ediyor. Bunu da fıstıklı baklavaymış gibi tüketiyor. Büyük firmalar bunlara çok dikkat ediyor. Ancak bazı firmalar bu ürünleri ucuza mal edebilmek için bu tarz yöntemlere başvurabiliyor. Videolarla böyle hilelerin meşrulaştırılması normal değil" diye konuştu.

Tatlı üreticilerinin fıstığın stoklanması ve fiyatından dolayı fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladığını da hatırlatan Manavoğlu, "Şu an fıstıklı baklavanın fiyatı 250 liraya kadar ulaşıyor. Bazı yerlerde bu fiyat 80 liraya kadar düşüyor. Fıstığın kilogram fiyatı bu kadar artmışken, uygun fiyatlı fıstıklı baklava görünce aklımızda soru işareti oluşması lazım" ifadelerini kullandı.

Taklit ve tağşiş içeren ürünlerin listesini bakanlığın daha sık yayınlaması gerektiğini belirten Manavoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünlerin yeşil renginden faydalanarak, ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor. Şerbetle birlikte tüketilirken fıstık tadı geride kalabiliyor. Tüketicinin bunu açıp, bakıp anlaması çok zor. Araya az miktarda Antep fıstığı koyulduğu için anlamak zorlaşıyor."

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