İngiliz gruplar için baklava vakti

-Black MIDI olarak üretkenliğiniz, bütünlüğünüz ve müzik tarzınız beğeniliyor. Motivasyonunuz ne?

Motivasyonumuz, Shame’den daha fazla albüm ve bilet satmak. Yaptığımız her işte onlarla rekabet halindeyiz. Shame bir bilet satarsa biz iki tane satmalıyız, Shame’in 5 üyesi var ve Josh 8 nota çalıyorsa, bizim de altıncımız olmalı ve 9 nota çalabilmeliyim. İşte böyle motive oluyoruz. Bu ortak röportajı yapmamızın nedeni de biriyle rekabet halindeyken o rekabetin nasıl gittiğini kontrol etmek

-İnsanlar size 2. Beatles diyor.

Evet, ben ve Seth sokaktaki, insanlar tarafından Beatles olarak anılırız. Yine de Beatles olduğumuzu söyleyemem. Belki Shame Sonny ve Cher’dir, biz de Jimi Hendrix.

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-Neden müziğinizde harmanlanmış bir tarzı icra ediyorsunuz?

Duyduğumuz müziği kopyalamaya çalışmak yerine, duymak istediğimiz müziği, kendi tarzımızda yapmaya çalışıyoruz.

Black MIDI

Black MIDI hayranıyım

-3 yıl aradan sonra geçen yıl bir albüm geldi. Shame 3 yılda neler yaptı?

Neredeyse bir yılımız turneyle bir yılımız yazmak ve kayıt yapmakla diğer yılımız da pandeminin bitmesini beklemekle geçti. Sanırım o dönem dinleyicimiz tamamen değişti, hâlâ da değişmeye devam ediyor. Sonunda dinleyicilerimize çok bekledikleri albümü sunabildiğimiz içi nmutluyum.

-Black MIDI ile ortak konser vermek ne hissettiriyor?

O çocuklarla şarkı söylediğinizde bir rüya gerçek oluyor. Sanki bulutlarla oynuyor, göklerde şarkı söylüyorsunuz. Onları ilk gördüğümden beri hayranıyım. Onlar da biz de Türkiye’ye ilk kez geliyoruz. Yani bizim için baklava vakti!

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