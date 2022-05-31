Ekonomi Fıstıklı baklava yapmayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fıstıklı baklava yapmayacağız

Son 1 ayda kilosu 240 liradan 450 liraya çıkan baklavalık fıstık fiyatı baklava üreticilerini isyan ettirdi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Stokçular piyasadan fıstığı toplayıp ‘Fıstık bu sene yok’ diye korku salıyor. Fiyatlar iki katına çıktı. Protesto için fıstıklı baklava üretmeyeceğiz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fıstıklı baklava yapmayacağız
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Son 1 ayda kilosu 240 liradan 450 liraya yükselen baklavalık fıstık fiyatı, baklava üreticilerini isyan ettirdi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, stokçular nedeniyle fıstığın kara borsaya düştüğünü söyledi.

FISTIKLI BAKLAVA ÜRETMEYECEĞİZ

  • Stokçuların fıstığı kara borsaya düşürerek millete boş baklava yedirmek istediklerini ifade eden Yıldırım, “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp ‘Fıstık bu sene yok’ diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor" dedi. Son 1 ayda baklavalık fıstık fiyatlarının iki katına yükseldiğini kaydeden Yıldırım, bu nedenle baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretmeyeceklerini kaydetti. Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon başta baklava olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne de çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe bir dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini, stokçuların daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına fıstık ithalatının serbest bırakılmasını ve gerekirse ihracatın durdurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ ESNAF ZORDA

Mehmet Yıldırım, şeker fiyatlarındaki yaşanan artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletin, şeker ithalatının önünü açtığının söyledi. Yıldırım, “Karar sonrası şeker fiyatları geriledi. Bunun için devletimize minnettarız. Aynı kararın fıstık için de uygulanmasını devletimizden ivedi bir şekilde talep ediyoruz” dedi. Baklavanın en büyük maliyetinin fıstık ve işçilik olduğunu kaydeden Yıldırım, fıstıklı baklavanın fiyatlarının 280-300 lira bandına kadar çıktığını buna bağlı olarak da satışların fazlasıyla düştüğünü ve esnafın çok zor durumda olduğunu belirtti.

Yeni lezzet trendi ‘soğuk baklava’
HAYAT
Yeni lezzet trendi ‘soğuk baklava’

Ramazan’ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı: Günde 200 tepsi yapıyorlar
FOTOĞRAF 10
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Erzurum'da 29 yaşındaki Selami Atiş, Malatya'da yapılan mor ekmekten esinlenerek diyabet hastaları için mor baklava üretimine başladı.
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Erzurum'da ilk defa Selami Usta tarafından yapılan, ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan mor baklava, şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Mor meyve ve sebzelerin kurutularak unla karıştırılıp hamurunun hazırlandığı ve arasına kaymak ile fıstık eklenen mor baklava, meyvelerden yapılan şerbet ile tatlandırılıyor. İçerisinde şeker maddesi bulunmayan mor baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor.
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Her yaştan bireyin damak tadına hitap eden mor baklava siparişlerine Ramazan ayının gelmesiyle yetişemeyen Selami Atiş, mor baklavanın Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını geçeceğini söyledi.
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Ayrıca günlük 200 tepsi mor baklava yaptıklarını ifade eden Atiş, şimdiden Ramazan Bayramı siparişlerini de aldıklarını belirtti.
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Selami Atiş, “Mor baklavamızın ununda mor meyve ve sebzeler yer alıyor. Böğürtlen, vişne, siyah havuç, karalahana gibi meyve ve sebzeler kullanılıyor. Diğer tatlıcılardan ayıran özelliğimiz, diğer arkadaşlar içine normal baklava şerbeti kullanıyor. Biz şerbetini mor meyvelerden yapıyoruz. Ramazan öncesi siparişlere yetişmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Müşterilerimiz yedikçe beğeniyor baklavamızı. Diyabet hastalarına da yararlı. Günlük 200 tepsi yapıyoruz. Özellikle bayram siparişlerimizi şimdiden aldık. Geçen sene siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmiştik. Bu sene önceden siparişlerimizi alıp hazırlığımızı yapıyoruz bayrama” dedi.
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Mor baklavada çeşitleri çoğalttıklarını belirten Atiş, “Son iki yıldır soğuk baklava rağbet görmekte. Çeşitlendirdik baklavalarımızı. İşimizi özene bezene yapıyoruz. Bizce kadayıf dolmasını geçer. Erzurum kadayıf dolmasını geçer. Çünkü çok önemli ölçüde şeker hastalarımız var. Onlarda mor baklava tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.
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Ramazan’ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı: Günde 200 tepsi yapıyorlar
Erzurum'da diyabet hastalarına özel mor baklava yapmaya başlayan baklava ustası, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Ramazan ayının gelmesiyle tatlı olarak bölgede en çok tercih edilen tatlı olan mor baklava, kadayıf dolmasını solladı.


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