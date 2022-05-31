Fıstıklı baklava yapmayacağız

Son 1 ayda kilosu 240 liradan 450 liraya yükselen baklavalık fıstık fiyatı, baklava üreticilerini isyan ettirdi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, stokçular nedeniyle fıstığın kara borsaya düştüğünü söyledi.

FISTIKLI BAKLAVA ÜRETMEYECEĞİZ

Stokçuların fıstığı kara borsaya düşürerek millete boş baklava yedirmek istediklerini ifade eden Yıldırım, “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp ‘Fıstık bu sene yok’ diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor" dedi. Son 1 ayda baklavalık fıstık fiyatlarının iki katına yükseldiğini kaydeden Yıldırım, bu nedenle baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretmeyeceklerini kaydetti. Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon başta baklava olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne de çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe bir dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini, stokçuların daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına fıstık ithalatının serbest bırakılmasını ve gerekirse ihracatın durdurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ ESNAF ZORDA

Mehmet Yıldırım, şeker fiyatlarındaki yaşanan artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletin, şeker ithalatının önünü açtığının söyledi. Yıldırım, “Karar sonrası şeker fiyatları geriledi. Bunun için devletimize minnettarız. Aynı kararın fıstık için de uygulanmasını devletimizden ivedi bir şekilde talep ediyoruz” dedi. Baklavanın en büyük maliyetinin fıstık ve işçilik olduğunu kaydeden Yıldırım, fıstıklı baklavanın fiyatlarının 280-300 lira bandına kadar çıktığını buna bağlı olarak da satışların fazlasıyla düştüğünü ve esnafın çok zor durumda olduğunu belirtti.

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