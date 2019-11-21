Gündem Balıkesirde 3,9 büyüklüğünde deprem Yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti
BALİKESİR

Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem: Yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem: Yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Balıkesir’de 12 dakika arayla Bigadiç ilçesinde 3.9, Sındırgı ilçesinde ise 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.15’te meydana geldi. Deprem, yerin 11.46 kilometre derinliğinde oldu. İlçede de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu depremin ardından saat 15.27'de bu, bu kez Sındırgı ilçesi sallandı. Merkez üssü ilçenin kırsal Süller Mahallesi olan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine 3.4, derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.

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ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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