Balıkesir'den dev kompleks: Yarınların sporcuları burada yetişecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde 3 yıldır sürdürdüğü düzenleme çalışmalarını tamamlayarak tesisi dev bir komplekse çevirdi.









1977 yılında faaliyete alınan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla başka hiçbir tesise ihtiyaç duyulmadan tek başına 50 yıl boyunca talebi karşılayabilecek kapasiteye yükseltildi.





Balıkesir’in huzur ve barış içerisinde yaşanılan spor şehri olarak anılması için spora büyük yatırımlar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ekim saat 11.30’da düzenleyeceği törenle tesisin tüm birimlerini faaliyete alarak yarınların sporcularını yetiştirmeye başlayacak.





Milli sporcular burada yetişecek

ali hikmet paşa spor kompleksinde; balıkesir büyükşehir belediye başkanı yücel yılmaz, karesi belediye başkanı dinçer orkan, mhp il başkanı niyazi tunç, ak parti karesi ilçe başkanı hakan aka ve daire başkanlarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Spor altyapısı güçlü olan ve insanların sporla ilgilendiği şehirlerde vandalizmin daha da az olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz, eğitmenlerin ve tesislerin imkânları sayesinde sporcuların, profesyonelleşerek Balıkesir’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı’nı dünyaya dinleteceklerine canı gönülden inandığını söyledi.





7/24 nefes alan kompleks