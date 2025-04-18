Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü: Türkiye'nin dört bir yanından destek

Sağlık Bakanlığı, 'normal' doğumun teşvik edilmesi ve sezaryanla doğumun azaltılması için "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladı. Hazırlanan eylem planına, Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, tarihi, dini ve turistik Balıklıgöl platosunda düzenlediği pankartlı yürüyüş ile normal doğuma destek verdi.