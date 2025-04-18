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Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü: Türkiye'nin dört bir yanından destek

Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü: Türkiye'nin dört bir yanından destek

12:0918/04/2025, vendredi
IHA
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Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü yapıldı.
Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü yapıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü personeli, "Doğal Olan Normal Doğum" sloganıyla normal doğumun teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Balıklıgöl platosunda pankartlı yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, 'normal' doğumun teşvik edilmesi ve sezaryanla doğumun azaltılması için "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladı. Hazırlanan eylem planına, Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, tarihi, dini ve turistik Balıklıgöl platosunda düzenlediği pankartlı yürüyüş ile normal doğuma destek verdi.


TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK


Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş etkinliği, tarihi çarşılar bölgesinden başlayarak Balıklıgöl'de son buldu. Yürüyüş boyunca ellerinde "Doğal Olan Normal Doğum" pankartları taşıyan kadınlar, her şeyin doğal olanının güzel olduğunu belirterek normal doğumu desteklediklerini belirttiler.



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