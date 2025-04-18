Ev sahibi olmak isteyenlere müjde: TOKİ 250 bin konut projesi! TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirecek olan TOKİ'nin dev sosyal konut projesi için heyecan dorukta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge, projenin hayata geçirilmesi adına önemli bir adımın atıldığını gösteriyor. Genelge kapsamında, 250 bin sosyal konutun inşa edileceği illerde arazi tespit çalışmaları hızla başlatıldı ve bu çalışmalara ilişkin belgelerin hazırlanması talimatı verildi. Bu gelişme, ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşın merakını artırdı. "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun detayları...

1 /5 TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞLADI MI? TOKİ tarafından 81 ilde toplam 250 bin konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla gönderilen genelgenin ardından projeye başlandı. Projeden yararlanmak isteyenler merak içerisinde "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu?" sorusunun cevabını ve "e-Devlet TOKİ başvuru ekranı"nı araştırıyor. Ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılan sorunun cevabı haberimizde...



2 /5 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla sosyal konut uygulamalarını hayata geçireceklerini belirtti. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi.

3 /5 VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler istendi.



4 /5 YENİ KONUTLAR İNŞAA EDİLİRKEN NÜFUS ÖNEMLİ OLACAK Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı belirtildi.

