Emekliye 24 bin TL'ye kadar promosyon! İşte banka banka emekli promosyonu rakamları!

Nisan ayında güncellenen emekli promosyonları, bankalar arasında adeta rekabeti kızıştırdı. Emekli maaşını yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi gibi bankaların tekliflerini yakından takip ediyor. Bazı özel bankaların kampanyaları ek avantajlarla birlikte 24 bin TL’ye kadar ulaşırken, kamu bankalarının da promosyonlarını artırması bekleniyor. En yüksek promosyonu veren bankanın hangisi olduğu sorusu, emekliler için bu dönemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

1 /8 2025 Nisan ayında emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon alma yarışına girerken, kamu ve özel bankalar yeni rakamlarını peş peşe açıkladı. Denizbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, ING, Akbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, Nisan ayına özel promosyon tutarlarını artırarak emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

2 /8 EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME RAKAMLARI NİSAN 2025 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025 VakıfBank’tan SGK emeklilerine müjde: Maaşını taşıyana 27.000 TL’ye varan ödeme fırsatı bulunuyor. 1 Şubat 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ya da ilk maaş bankası olarak VakıfBank’ı tercih eden yeni emekliler bu kampanyadan yararlanabilecek. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda ayda 1.500 TL’ye, 10 ayda toplam 15.000 TL’ye varan nakit iade imkânı sunuluyor. 1 aylık emekli maaşı miktarına göre promosyon ödemeleri: 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

3 /8 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON DenizBank’tan emekli maaşını alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve çok sayıda avantaj sunuluyor. Kampanya, 04.10.2024 - 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açarak 3 yıl maaş alma taahhüdünde bulunan emekliler ile halihazırda bankadan maaş alan ve 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren mevcut emekliler için geçerli. Maaş miktarına göre promosyon ödemeleri: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödenecek. Bunun yanı sıra, yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek avantajlar: Mobil Deniz uygulamasını indirip kullananlara 1.000 TL nakit, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) başvurusu yaparak ürüne sahip olanlara 1.000 TL nakit, Kredi kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olanlara 2.000 TL nakit, Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere maaş miktarına göre: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon sağlanacak.

4 /8 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulacaktır. HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanacaktır. ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON Şekerbank, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı tanıyor. Bu doğrultuda emekli maaş aralığı; 0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

5 /8 TEB EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşını TEB bankasına taşıyarak 26 ay boyunca TEB bankasından emekli maaşını almayı taahhüt eden müşterilere totalde 21.000 TL'ye (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) varan promosyon verilecek. GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre cazip promosyon fırsatları sunuyor: Aylık maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor. Bu avantajdan, 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler faydalanabilecek.

6 /8 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşını İş Bankası'na taşımak isteyen SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılması sonucunda promosyon ödemesi yapılacaktır. 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor. (28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur için geçerlidir.)

7 /8 QNB EMEKLİ PROMOSYON QNB, 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere totalde 16.200 TL'ye varan emeklilik avantajı sağlıyor.