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Hapis cezasıyla aranan şüpheli, bazanın içinde saklanırken yakalandı: 'Başım döndü buraya yattım'

Hapis cezasıyla aranan şüpheli, bazanın içinde saklanırken yakalandı: 'Başım döndü buraya yattım'

12:4120/05/2025, Salı
IHA
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Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.
Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.

Bartın'da 10 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, evindeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Üzerini de kıyafetlerle kapatan şahıs, 'Başım döndü, buraya yattım' diyerek kendini savundu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.


Çalışma kapsamında, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E. isimli şüphelinin üzerinde duruldu. Şüphelinin adresinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.


BAZANIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde sıkıştırıldı.


Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.


"BAŞIM DÖNDÜ, BURADA YATIYORDUM"

Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" dedi.


Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.




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