Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın dehşeti yaşadı

"Ben bir hayvan severim. Benim kedimde var köpeğimde. Başıboş, bakılamayan köpek sorunu bir başka durum. Annemin başına gelen çok üzücü bir durum. Çok büyük yaralanmaları var, ayağında doku kaybı var. Kafasında ısırık var. Çok kötü bir durumda. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü daha da kötüsü olabilirdi. Son dakika komşuları yetişemese çok daha vahim bir durum olurdu. Bahçeliköy çok sakin bir köy. Orada bile başıboş çok köpek var. Başıboş köpek sorunu Erzincan'da son zamanlarda çok fazla artan bir sorun. Köpekler tabi ki bir canlı. Bu sorun başka bir sorun ve bu başıboş köpek sorununun çözülmesi gerekiyor."