Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın dehşeti yaşadı

Olay, Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Ayşe Karakaya evin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayak kısmından ısırarak yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.
Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı.
“Çok bağırdım ayağımın altını tamamen kopardılar”
Hastanedeki tedavisinin ardından bugün İstanbul'dan Erzincan'a gelen oğlu ve kızıyla birlikte evine gitmesine müsaade edilen Ayşe Karakaya, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı:
“Sokak köpekleri büyük tehlike”
Yaşadıkları kabus dolu anları unutamayan Ayşe Karakaya, “Sahipsiz köpekler. Saldırganları bir şekilde toplanmalı. Büyük tehlike oluşturuyorlar” dedi.
Annesinin köpek saldırısı sonucu yaralandığının haberini alarak ablasıyla birlikte İstanbul'dan Erzincan'a gelen Mustafa Karakaya'da kendisinin evinde kedi, köpek besleyen bir hayvan sever olduğunu ifade ederken başıboş sokak köpeklerine yönelik bir tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
Mustafa Karakaya şöyle konuştu:
Öte yandan olayın meydana geldiği Bahçeliköy köyünde 4 gün önce başıboş köpeklerin yine Feray Seyya isimli başka bir kadına saldırdıkları, kadının olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.