Başkan Yazıcı Tuzla’nın özel çocuklarına sözünü tuttu: Kendi elleriyle cağ kebabı pişirdi

“Bu cağ kebabının sözünü daha önceki bir programda özel çocuklarımıza vermiştik. Şimdi o sözümüzü yerine getirmiş olduk. Biz, özel çocuklarımızla her zaman bir aradayız. Tuzlamızda yaşayan tüm özel çocuklarımız, bizim için çok kıymetliler. Yaptığımız tüm işlere, hizmetlere ayrı bir anlam katıyorlar.”