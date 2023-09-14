Başkan Yazıcı Tuzla’nın özel çocuklarına sözünü tuttu: Kendi elleriyle cağ kebabı pişirdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan özel çocuklar için ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen halı saha maçında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile halı sahada maç yapmış, maç sonrası çocuklar Başkan Yazıcı’dan cağ kebabı sözü almışlardı.
Başkan Yazıcı, özel çocuklara verdiği sözü tutarak, Tuzla Belediyesi ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nde cağ kebabı pişirdi. Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Derneği yöneticileri ve 20’den fazla özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Programda Başkan Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı ikram etti.
Özel çocuklarla birlikte, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bahçe duvarlarına resim yapan Başkan Yazıcı, program sonunda Wefa Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Gönül Elleri Çarşısına bağışlanan ayakkabıları çocuklara hediye etti. Ayrıca Başkan Yazıcı’ya “Erzurum Çarşı Pazar” türküsünü söyleyen özel çocuk Anıl’ın programa katılanlardan büyük alkış aldı.
'Özel çocuklarımız her şeyimiz'
'Onlar ne kadar özelse o kadar da güzeller'
'Devletimiz ve belediyemiz özel çocuklarımızın yanında'
'Cağ kebabını yiyen çocuklar köfte için de söz aldı'
Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programda özel çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Yaşam merkezinin duvarlarına resimler yapan çocuklar, aileleri ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ikram ettiği kebapları yediler.