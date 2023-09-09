Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan doğuştan yatalak ikizlere anlamlı ziyaret: Bu bir gönül işi ve gönül işine bakmamak mümkün değil

Tuzla Belediyesi, Tuzla'da kronik hastalığı olan vatandaşlar için başlattığı 'evde refakatçi hizmeti' ile büyük takdir topluyor. Kronik hastalığı olan bireyler, bu hizmet sayesinde evlerinde en iyi şekilde bakılıyor ve yakınlarının da sosyal hayata katılması amaçlanıyor. Hastalara gün boyunca evde refakat ediliyor, temel ihtiyaçları karşılanıyor ve aynı zamanda moral motivasyonları yükseltiliyor. 21 yıldır yatağa bağlı yaşayan Akif ve Fatih’i evlerinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı yenilikler ve hizmetlerle halkın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Daha önce yaptığımız Evde Sağlık Hizmetleri'nin çok ötesinde, kronik hastalıklara ayrıca ilgilendiğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.





Tuzla Belediyesi, "Sosyal Belediyecilik" alanında hedefine ulaşan bir hizmeti daha başarıyla gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2019 yerel seçimlerde kronik hastalığı olan bireyler için vaadi olan "Kronik Hastalıklar Danışma Merkezi"ni kurarak, evde refakatçi hizmetini Tuzla genelinde hayata geçirdi. Tuzla Belediyesi Kronik Hastalıklar Danışma Merkezi adı altında hizmet verecek olan 'Evde Refakatçi Hizmeti', hastaların en iyi şekilde bakılmasını sağlayarak, hasta yakınlarının da sosyal hayata yeniden katılmasını amaçlıyor. Bu hizmet sayesinde hasta yakınları, haftada bir gün dışarı çıkabiliyor ve uzun süredir göremedikleri çevreleriyle yeniden bir araya gelebiliyor. Hasta refakatçileri tarafından sağlanan hizmet sayesinde hastalara gün boyu; evde refakat edilerek, ilaç verme, yemek yedirme, alt değiştirme, beden temizliği ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanı sıra hastalarla kaliteli zaman geçirilerek moral motivasyon desteği veriliyor.Türkiye'de bir ilk olan evde sağlık hizmeti uygulamasını yıllardır başarıyla sürdüren Tuzla Belediyesi, kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar içinde yeni bir merkez kurarak, kronik hastalığa sahip bireyler için refakatçi hizmeti başlattı. Bu yeni hizmetle hem hastalar hem de aileleri desteklenecek ve vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili daha iyi bir hizmet alması sağlanacak.









Yazıcı'dan duygu dolu ziyaret





Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Kronik Rahatsızlıklar Merkezi’nin çalışmalarını yerinde incelemek ve moral destek vermek amacıyla, 21 yıldır yatağa mahkum olan Fatih ve Akif kardeşleri evlerinde ziyaret etti. İki kardeş ve anneyle sohbet eden Başkan Yazıcı, “2019 yılı itibariyle Kronik Hastalıklar Merkezi kurma kararı almıştık. Pandemi sonrasında bu çalışmamızı Devlet Hastanemiz ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte başlattık. Evde Sağlık Hizmetlerinde çok ciddi bir ekibimiz var. Ama onun ötesinde Kronik Hastalıklar Merkezi kurma amacımız, bazı kronik hastalıklar. Bunlar engellilik de olabilir, kalp hastalığı da olabilir, yüksek tansiyon da olabilir, çölyak hastası da olabilir. Bu gibi kronik hastalıkların ayrı bir takip ve bakım gerektirdiğini biliyoruz. Bu durumda çok spesifik yardımlara ihtiyaç duyulabiliyor. Bu spesifik yardımların ve bakımların sağlanabilmesi için kurduğumuz birimle birlikte daha önce yaptığımız Evde Sağlık Hizmetleri'nin çok ötesinde, kronik hastalıklara ayrıca baktığımızı ve ilgilendiğimizi belirtmek istiyoruz. Amacımız, onların yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara bakan kişilerin yaşam standartlarını yükseltmektir. Çünkü bakıcılar, bakanlar ve annelerin de özgürlüğe ve rahatlığa ihtiyaçları vardır. Onları sağlayarak hem bireyin hem de ona bakan kişinin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak için elimizdeki her türlü imkanı kullanıyoruz. Kronik hastalıklar merkezimiz bu yönde çok iyi çalışmalara başladı ve geliştirerek devam edeceğiz” dedi.









“Akif'e kız isteyeceğiz”





21 yıldır yatalak olan ikiz kardeşlerle sohbet edip isteklerini soran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hayırlı bir istekle karşılaştı. Fatih, başkandan bir bilgisayar isterken, Akif ise evlenmek istediğini dile getirdi. Bilgisayar isteyen Fatih’e bilgisayarın sözünü veren Başkan Yazıcı, “Akif'le konuştuk, bir kız isteyeceğiz inşallah kendisiyle. Bu artık bir gönül işi, gönül işine bakmamak mümkün değil. Fatih'in de bir bilgisayar talebi oldu. Ona inşallah kullanışlı bir şey yapacağız. Ama Akif'le o kız işine gideceğiz, isteyeceğiz. Akif'in biraz kendini hazırlaması lazım, özellikle psikolojisini. Biraz heyecanlı gördüm Akif’i” diye konuştu.









“7 yıl sonra komşuma gidebildim, bu tarif edilemez bir duygu”





Yatalak kardeşlerin annesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’ya teşekkür etti. Anne, “Oğullarımın yanından bir an olsun ayrılamıyordum. Sağ olsunlar, başkanımızın ekibi gelip bize büyük destek oluyorlar. Ben yıllardır komşularıma gidemiyordum. Bu sayede 7 yıldır görmediğim komşumu ziyaret etme imkanım oldu. Bu tarif edilemez bir duygu. Allah başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.

Ziyaret sonrası Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde Tuzla'daki kronik hastalığı olan bireyler ve aileleri için düzenlenen özel piknik etkinliğinde bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.











