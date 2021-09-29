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Başkan Yılmaz’dan Vişne Caddesi’ne ziyaret

Yıldırım’dan Vişne Caddesi esnafına tam destek

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Başkan Yılmaz’dan Vişne Caddesi’ne ziyaret
Başkan Yılmaz’dan Vişne Caddesi’ne ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi vişne caddesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Oktay Yılmaz: “Vişne Caddesi, ticari anlamda ilçemizin en önemli marka değeri. bu markayı büyütmek ve geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Vişne Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Türkiye’nin, bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’ninin Vişne Caddesi’nde gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vişne Caddesi, ticari anlamda ilçemizin en önemli marka değeri. Bu markayı büyütmek ve geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vişne Caddesi’ni sık sık ziyaret ederek, esnafımızla bir araya geliyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz, talep ve önerileri dinleyip esnafımızla istişare yapıyoruz. Vişne Caddesi’nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için de esnafımızla iş birliği içindeyiz. Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi’mizde verdiğimiz ücretsiz teknik eğitimlerde yetiştirdiğimiz nitelikli ara elemanları Vişne Caddesi’nde istihdam ettiriyoruz” diye konuştu.

‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’

Yıldırım ekonomisinin Türkiye’ye açılan kapısının Vişne Ticaret Bölgesi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değişen ve gelişen dünyada artık yerel yönetimler, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere, sportif etkinliklerden ekonomiye çok geniş bir yelpazede hizmet üremek zorunda. Bu kapsamda bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizin marka değerini yükseltirken, sosyal faaliyetlerimizle insanlarımızın yaşam standartlarını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İlçe ekonomisini güçlendirmek adına da esnafımızın ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak projeler hayata geçiriyoruz. Vişne Caddesi’nin sektördeki payını yükseltecek projeler için esnafımız ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Vişne Caddesi esnafını destekleyici çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ülkenin kalkınması için çalışan tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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