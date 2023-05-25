Başörtülü kadını kovan yobaz işletmeciden bir skandal daha: Erdoğan ve rahmetli annesine küfrettiği görüntü ortaya çıktı

Başörtülü olduğu gerekçesiyle genç bir kadını işletmesinden kovan Murat A.’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür ettiği skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı.
Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın şunları söyledi:
Utanç veren görüntülerin ardından 'tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı alınan Murat A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bir skandal görüntüsü daha ortaya çıktı
Murat A.'nın bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesine küfür ettiği yeni görüntü ortaya çıktı. Erdoğan'ın annesine yönelik gerçek dışı iddialar sarf eden Murat A., ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Öte yandan Murat A.'nın daha önce 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı ve tazminat ödediği öğrenildi.