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Yobaz işletmeciden komik savunma: Dilenci zannetmiş

Arkadaşlarıyla Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadına ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağıran ve gözaltına alınan işletme sahibi Murat A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genel soruşturma nöbetçi savcısının talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere alınarak mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilen Murat A. ifadesinde çarşaflı kadını dilenci zannettiğini söyleyerek, “Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim” iddiasında bulundu.

Şahin Şen
14:17 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
28 Şubat zihniyetli işletmeci tesettürlü kadınları kovdu.

28 Şubat zihniyetli işletmeci tesettürlü kadınları kovdu.


Üsküdar Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletmecisi Murat A. çay bahçesinde oturan tesettürlü kadınları kovdu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.



Dilenci zannedip söylemiş

Murat A. ifadesinde, “Ben ASUDE çay evinin SSK’lı çalışanıyım. 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ve sonradan sosyal medyaya düşen olay ile alakalı iş yerimize üç tane kadın gelip dükkanın dışındaki masada oturdular. Bu şahıslardan birisi çarşaflıydı. Çarşaflı şahsın bana sırtı dönüktü ve ayaktaydı. Daha önce çarşaflı dilencilerin müşterilere rahatsızlık verdiğine şahit olduğum için ben de şahısta dilenci zannedip masadaki diğer bayanlara “Bu şahısla birlikte misiniz, size rahatsızlık veriyor mu?” diye sordum. Şahıs bana “Bunu nasıl sorarsın” diye bağırmaya başladı. “Kızım ben buraya dilenci sokmuyorum” deyince oturan diğer şahıs bana “Dilenci sensin” dedi. Bu sırada çarşaflı olan şahıs hiç sesini bile çıkarmadı. Benim tartışmam çarşaflı olan şahıs ile değil yanında oturan diğer şahısladır. Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim. Konu, bu şahsı masayı rahatsız eden dilenci zannettiğim için gerçekleşti” dedi.

Asıl mağdur kendisiymiş

Annesinin çarşaflı babasının da hacı olduğunu iddia eden Murat A., “Benim annem çarşaflı benim babam ise hacıdır. Ben erzurumluyum. Bu şekilde burayı terk edin bağırmak hoş değil dedim. Hiçbir kimsenin giyim kuşam ve siyasi fikrine hakaret kastım yoktur. Zaten giyim ve kuşamdan siyasi fikirleri belli olmaz. Bu nedenle benim üzerime atılı suçu işleme kastım yoktur. İki gündür sosyal medya ve telefonumu hakaret ve çeşitler yağmaktadır. Asıl mağdur olan benim. Söyleyeceklerim bu kadardır.

Erdoğan'ın annesine küfür iddiası

Öte yandan Asude çay evinde çekildiği iddia edilen bir başka görüntüde de, çay evinin çalışanı olan Murat A.’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine de ifadesi alınan Murat A., küfür iddialarını reddederek şunları söyledi; “Sosyal medyada paylaşılan hakaret içerdiği iddia edilen sözleri ben sarfetmedim. Videodaki şahıs ben değilim. Konunun benimle ilgisi yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir”.


Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.’nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, "Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

#istanbul
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#kuzguncuk
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