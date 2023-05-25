Yobaz işletmeciden komik savunma: Dilenci zannetmiş

Murat A. ifadesinde, “Ben ASUDE çay evinin SSK’lı çalışanıyım. 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ve sonradan sosyal medyaya düşen olay ile alakalı iş yerimize üç tane kadın gelip dükkanın dışındaki masada oturdular. Bu şahıslardan birisi çarşaflıydı. Çarşaflı şahsın bana sırtı dönüktü ve ayaktaydı. Daha önce çarşaflı dilencilerin müşterilere rahatsızlık verdiğine şahit olduğum için ben de şahısta dilenci zannedip masadaki diğer bayanlara “Bu şahısla birlikte misiniz, size rahatsızlık veriyor mu?” diye sordum. Şahıs bana “Bunu nasıl sorarsın” diye bağırmaya başladı. “Kızım ben buraya dilenci sokmuyorum” deyince oturan diğer şahıs bana “Dilenci sensin” dedi. Bu sırada çarşaflı olan şahıs hiç sesini bile çıkarmadı. Benim tartışmam çarşaflı olan şahıs ile değil yanında oturan diğer şahısladır. Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim. Konu, bu şahsı masayı rahatsız eden dilenci zannettiğim için gerçekleşti” dedi.