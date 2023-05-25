Yobaz işletmeciden komik savunma: Dilenci zannetmiş

28 Şubat zihniyetli işletmeci tesettürlü kadınları kovdu.
Üsküdar Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletmecisi Murat A. çay bahçesinde oturan tesettürlü kadınları kovdu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.
Dilenci zannedip söylemiş
Murat A. ifadesinde, “Ben ASUDE çay evinin SSK’lı çalışanıyım. 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ve sonradan sosyal medyaya düşen olay ile alakalı iş yerimize üç tane kadın gelip dükkanın dışındaki masada oturdular. Bu şahıslardan birisi çarşaflıydı. Çarşaflı şahsın bana sırtı dönüktü ve ayaktaydı. Daha önce çarşaflı dilencilerin müşterilere rahatsızlık verdiğine şahit olduğum için ben de şahısta dilenci zannedip masadaki diğer bayanlara “Bu şahısla birlikte misiniz, size rahatsızlık veriyor mu?” diye sordum. Şahıs bana “Bunu nasıl sorarsın” diye bağırmaya başladı. “Kızım ben buraya dilenci sokmuyorum” deyince oturan diğer şahıs bana “Dilenci sensin” dedi. Bu sırada çarşaflı olan şahıs hiç sesini bile çıkarmadı. Benim tartışmam çarşaflı olan şahıs ile değil yanında oturan diğer şahısladır. Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim. Konu, bu şahsı masayı rahatsız eden dilenci zannettiğim için gerçekleşti” dedi.
Asıl mağdur kendisiymiş
Annesinin çarşaflı babasının da hacı olduğunu iddia eden Murat A., “Benim annem çarşaflı benim babam ise hacıdır. Ben erzurumluyum. Bu şekilde burayı terk edin bağırmak hoş değil dedim. Hiçbir kimsenin giyim kuşam ve siyasi fikrine hakaret kastım yoktur. Zaten giyim ve kuşamdan siyasi fikirleri belli olmaz. Bu nedenle benim üzerime atılı suçu işleme kastım yoktur. İki gündür sosyal medya ve telefonumu hakaret ve çeşitler yağmaktadır. Asıl mağdur olan benim. Söyleyeceklerim bu kadardır.
Erdoğan'ın annesine küfür iddiası
Öte yandan Asude çay evinde çekildiği iddia edilen bir başka görüntüde de, çay evinin çalışanı olan Murat A.’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine de ifadesi alınan Murat A., küfür iddialarını reddederek şunları söyledi; “Sosyal medyada paylaşılan hakaret içerdiği iddia edilen sözleri ben sarfetmedim. Videodaki şahıs ben değilim. Konunun benimle ilgisi yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir”.