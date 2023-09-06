Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde etkili olacak yağışla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.