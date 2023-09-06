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Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli gelecek dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde etkili olacak yağışla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

13:48 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




#Karadeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#yağmur
#uyarı
#Doğu Karadeniz
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