Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli gelecek dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Beklenen sağanağa ilişkin bir uyarı da İstanbul Valiliğinden geldi. Beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini belirten Valilik, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.