Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

15:2818/09/2025, Perşembe
AA
Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, lastiklere zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



