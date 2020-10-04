Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bediüzzaman Said Nursinin talebesi Mehmet Fırıncı son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenazesi toprağa verildi. Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Fırıncı.
Mehmet Fırıncı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı Eyüp'te toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenazesi toprağa verildi.

Fırıncı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde sevenleri Fırıncı'nın tabutu başında dua ederken, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanvekili Said Yüce ise taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazının ardından bir tezkiye konuşması gerçekleştirdi. Fırıncı ile en son Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görüştüklerini dile getiren Erbaş, "Gözleri yaşarırcasına büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk, adeta yılların beklentisinin gerçekleştirilmiş olmasındaki o duyguyu gözlerinden okuduğumuz büyük bir zat. Rabb'im kendisinden razı olsun." dedi.

MEHMET FIRINCI KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, dün sabaha hayatını kaybetmişti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti
GÜNDEM
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti
Abone Ol Google News
Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye saldırıyı kınadı

​Ermenistan ordusu, sivil yerleşim alanlarını vurdu.
Sergen Yalçından farklı kadro

Sergen Yalçın'dan
'farklı' kadro

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Taksim Camiinde sona doğru

Taksim Camii'nde sona doğru

Yüzde 80'i tamamlandı, iskeleler söküldü.

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 22 kişi hayatını kaybetti.
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

​Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı.

​İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti oldu.

Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı söylediler.

​Atina müzakere masasını sabote ediyor.

10 liraya kadar geriledi: Tüketici de memnun.

​Ermenistan ordusu sahadaki kontrolünü kaybetti.

​Hastanedeki odasından dünyaya mesaj gönderdi.

Erdoğan, PKK'yı koruyan ABD ve Rusya'ya mesaj verdi.

​İnsan üzerinde deneyler başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.