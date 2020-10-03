Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

92 yıllık ömrünü Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem Fırıncı ağabey bugün saat 10.40 itibariyle Rahmet-i Rahmana kavuştu.

VEFAT:

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran,... — İlim ve Kültür Vakfı 🇹🇷 (@iikvorg) October 3, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziyelerini dile getirdi.

Mehmet Fırıncı ağabey...



Şefkati, muhabbeti, asaleti ve tevazusuyla gönülleri rahatlatırdı...



Cenab-ı Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/3MrNOe37Gu — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 3, 2020

CENAZE BİLGİSİ

Mehmet Fırıncı için yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Fırıncı'nın Eyüp Sultan Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.