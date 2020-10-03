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Gündem Bediüzzaman Said Nursinin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti
İSTANBUL

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu.

Haber Merkezi Diğer
​Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı.
​Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı.

92 yıllık ömrünü Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem Fırıncı ağabey bugün saat 10.40 itibariyle Rahmet-i Rahmana kavuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziyelerini dile getirdi.

CENAZE BİLGİSİ

Mehmet Fırıncı için yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

  • Fırıncı'nın Eyüp Sultan Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.

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