Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

92 yıllık ömrünü Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem Fırıncı ağabey bugün saat 10.40 itibariyle Rahmet-i Rahmana kavuştu.
VEFAT:
Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran,...
VEFAT:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziyelerini dile getirdi.
Mehmet Fırıncı ağabey...
Şefkati, muhabbeti, asaleti ve tevazusuyla gönülleri rahatlatırdı...
Cenab-ı Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/3MrNOe37Gu
Mehmet Fırıncı ağabey...
CENAZE BİLGİSİ
Mehmet Fırıncı için yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
- Fırıncı'nın Eyüp Sultan Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.