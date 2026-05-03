BELBİM’de yöneticilere ‘çifte sağlık’ ayrıcalığı

Oğuzhan Ürüşan
04:003/05/2026, Pazar
BELBİM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de, üst düzey yöneticiler ve aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırıldığı ve poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Mali denetim raporuna yansıyan bulgular, CHP'li yönetimlerin kamu kaynaklarını kullanımına ilişkin tartışma yarattı.

Denetim bulgularına göre, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, müdür ve şefler ile yakınlarını kapsayan sigorta için 2024 yılında 5 milyon 794 bin 896 TL tutarında “Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı” gerçekleştirildi. Bu kapsamda başlangıçta 247 kişi için poliçe düzenlendiği, yıl içinde yapılan ekleme ve ayrılmalarla birlikte toplam 301 kişi için ödeme yapıldığı tespit edildi.


MÜKERRER SİGORTA ELE VERDİ

Raporda, söz konusu kişilerin zaten Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında genel sağlık sigortalısı olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle ayrıca özel sağlık sigortası yaptırılmasının “mükerrer sigorta” anlamına geldiği belirtilerek, uygulamanın şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından uygun olmadığı değerlendirildi.


