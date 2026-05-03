BELBİM’de yöneticilere ‘çifte sağlık’ ayrıcalığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de, üst düzey yöneticiler ve aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırıldığı ve poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Mali denetim raporuna yansıyan bulgular, CHP'li yönetimlerin kamu kaynaklarını kullanımına ilişkin tartışma yarattı.

Denetim bulgularına göre, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, müdür ve şefler ile yakınlarını kapsayan sigorta için 2024 yılında 5 milyon 794 bin 896 TL tutarında “Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı” gerçekleştirildi. Bu kapsamda başlangıçta 247 kişi için poliçe düzenlendiği, yıl içinde yapılan ekleme ve ayrılmalarla birlikte toplam 301 kişi için ödeme yapıldığı tespit edildi.