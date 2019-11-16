Gündem Belediye hoparlöründen cenaze ilanını duyunca şok geçirdi Ölmediğini duyurmak için anons yaptırdı
BOLU

Belediye hoparlöründen cenaze ilanını duyunca şok geçirdi: Ölmediğini duyurmak için anons yaptırdı

Bolu'nun Mengen ilçesinde Serdar Uğur, iddiaya girdiği arkadaşının patronu Ercan Kurt (39) için belediye hoparlöründen cenaze ilanı verdirdi. Anonsu duyan Ercan Kurt ilk şaşkınlığı atar atmaz belediyeye giderek hayatta olduğunu söyledi ve düzeltme anonsu yaptırdı.

Haber Merkezi AA
Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler.
Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler.

İlçede lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson Adnan Sever ile arkadaşı Serdar Uğur, bir koyun karşılığında iddiaya girdi.

İddia üzerine Mengen Belediyesine giden Uğur, hazırladıkları metni görevlilere vererek arkadaşının patronu için ölüm ilanı anonsu yaptırdı.

Belediye hoparlöründen yapılan anonsu duyan Ercan Kurt, o an yaşadığı şaşkınlığı atar atmaz belediyeye giderek hayatta olduğunu haber verdi.

Kurt daha sonra düzeltme anonsu yaptırarak sevenleri ve yakınlarına ölmediğini duyurdu.

Ben de çok şaşırdım, şok geçirdim

Daha sonra iş yerine gelen Kurt, işlettiği lokantaya gelen ve ailesini telefonla arayan tanıdıklarına da olayı anlattı.

Kurt, ölüm anonsunu duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "Belediyeden anons geldi. 'Pakize-Cemal Kurt oğlu Ercan Kurt ölmüştür. İkindi namazından sonra defnedilecektir.' diye. Ben de çok şaşırdım, şok geçirdim. Kendimi yokladım, canlıyım. Ondan sonra komşular gelmeye başladı. Boynuma sarılanlar oldu. Teyzem geldi, burada bağırdı çağırdı, şok geçirdi. Onu da teselli etmeye çalıştılar." dedi.

Anonsun bir iddia üzerine şaka amaçlı yapıldığını öğrendiğini anlatan Kurt, "Sonradan belediyeden tekrar anons yapılarak ölmediğim duyuruldu. Belediyeden bu anons ile ilgili yasal işlem yapılacağını söylediler. Ben şikayetçi olmadım. Kendisi de pişman olduğunu söyledi." diye konuştu.

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