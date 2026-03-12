Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atının çipi çıktı: Kesip vatandaşa yedirmişler

Mersin’in Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Şikâyet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

Kavurmanın içinden çıkan yarış atı çipi

Laboratuvar analizleri ortaya çıkardı

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

213 kilo kavurma imha edildi

Analiz sonuçlarının ardından aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi.

Aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bakanlığın tağşiş listesinde yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından söz konusu işletme “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde kamuoyuna duyuruldu.

Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.







