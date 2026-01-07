Yeni Şafak
Cumadan çıkan cemaate 500 kilo domuz eti yedirdi: 'Babamın hayrına' deyip itiraf etti

11:257/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Aydın'da kan donduran olay: Babasının hayrına yarım ton domuz eti yedirdi
Aydın’da geçmiş yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan bir kasabın, babasının hayrına cami önünde yaklaşık 500 kilo domuz etinden yapılan kavurmayı binlerce kişiye dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu olayın, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan C.C.’nin, yaşananları arkadaş çevresine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenilirken yaşanan olay çevrede büyük tepkilere yol açtı.

Aydın’da daha önce yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C.C. ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

3 binden fazla kişiye yarım ton domuz eti yedirmiş

İddiaya göre C.C., 2015 yılında bir cuma günü Efeler Bey Camii önünde, babasının hayrına yaklaşık
yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı pilavla birlikte 3 binden fazla kişiye ikram etti.

Cezaevindeki kasap kendisi itiraf etti

Söz konusu olayın, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan C.C.’nin, yaşananları arkadaş çevresine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Haber Tire'de yer alan habere göre C.C., daha sonra bu durumu bir din görevlisine anlatarak,
“Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?”
ifadelerini kullandı. Din görevlisinin ise soruya yanıt vermeden ortamdan ayrıldığı öne sürüldü.

Domuz etlerini sucuk üreticilerine, restoranlara ve otellere de pazarlamış

Kasap C.C.’nin geçmiş yıllarda Aydın’da birkaç kez yaban domuzu etleriyle yakalandığı,
bu etleri kasaplara, sucuk üreticilerine, restoranlara ve otellere pazarladığı iddia edilmişti.
Güvenlik güçlerince ele geçirilen domuz etlerinin imha edildiği belirtilmişti.

“İsimlerinizi açıklarım”

Öte yandan C.C.’nin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden domuz eti satın aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, “İsimlerinizi açıklarım” şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Ortaya atılan iddialarla ilgili adli sürecin ve resmi makamların değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.



