Cumadan çıkan cemaate 500 kilo domuz eti yedirdi: 'Babamın hayrına' deyip itiraf etti

Aydın’da geçmiş yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan bir kasabın, babasının hayrına cami önünde yaklaşık 500 kilo domuz etinden yapılan kavurmayı binlerce kişiye dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu olayın, halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan C.C.’nin, yaşananları arkadaş çevresine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenilirken yaşanan olay çevrede büyük tepkilere yol açtı.
Aydın’da daha önce yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C.C. ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
3 binden fazla kişiye yarım ton domuz eti yedirmiş
Cezaevindeki kasap kendisi itiraf etti
Domuz etlerini sucuk üreticilerine, restoranlara ve otellere de pazarlamış
“İsimlerinizi açıklarım”
Öte yandan C.C.’nin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden domuz eti satın aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, “İsimlerinizi açıklarım” şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.
Ortaya atılan iddialarla ilgili adli sürecin ve resmi makamların değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.